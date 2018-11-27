Температура в Петербурге впервые за осень приблизилась к норме, стоячие водоёмы покрывает лёд

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что температура воздуха в городе впервые приблизилась к норме накануне и на водоёмах появился первый лед.

«Первый лед у Новой Голландии, появился он на 25 дней позже, чем в прошлом году», – отметил синоптик в своём Facebook 27 ноября.

Александр Колесов напомнил, что «в ноябре 2017 все растаяло, а в этом году может и постоять». «Если, конечно, в атмосфере все опять не перевернется», – оговорился главный человек по погоде в Северной столице.

Чудеса с погодой в этом сезоне отмечают как профессионалы, так и обычные горожане.

В минувшие выходные жители северных районов города фиксировали на фото «настоящую зиму», в то время как на юге наблюдали «типичные пейзажи поздней осени».

В середине октября Александр Колесов специально для «Фонтанки» насчитал 7 феноменов первой половины осени 2018. В том числе температурные рекорды, наводнение в сентябре и грозы октября.

Сейчас в Петербурге -2°C. К выходным ожидается похолодание до -6°C.