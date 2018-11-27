Mail.Ru Group создает «Марусю». Компания разрабатывает собственного голосового помощника

Mail.Ru Group разрабатывает собственного голосового помощника. Об этом 27 ноября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление вице-президента холдинга Анну Артамонову, которое было получено через ее представителя.

Представитель холдинга пояснил, что Mail.Ru Group разрабатывает как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать. Компания уточнила, что собирается интегрировать помощника «во все продукты, где это будет иметь смысл, и не только в продукты Mail.Ru [Group]». Сроки появления голосового помощника среди продуктов компании пока не называются.

Также компания не определилась с окончательным именем помощником, рабочее название разработки – «Маруся». Об этом сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с проектом.

Создатель первого голосового помощника на российском рынке «Яндекс» не стал комментировать в беседе с изданием угрозу появления на рынке конкурента. Он представил собственного голосового помощника, который получил название «Алиса», в мае прошлого года.