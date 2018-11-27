Петербурженка отдала мошенникам почти полмиллиона, рассчитывая получить компенсацию за уплату налога

Пожилая жительница Петербурга месяц ждала компенсации за оплаченные налоги. К 26 ноября она поняла, что отдала 460 тысяч рублей мошенникам.

Как стало известно «Фонтанке», к моменту осознания обмана в памяти 83-летней петербурженки сохранилось мало деталей. Она рассказала полицейским, что молодой человек и девушка приходили к ней в квартиру на проспекте Ветеранов в период с 10 по 17 октября. Они рассказали пенсионерке об особой программе, по которой ей вернется солидная сумма, если женщина заплатит налоги. Тут же она отдала им 462 тысячи рублей, а не дождавшись компенсации, спустя почти полтора месяца обратилась в правоохранительные органы.