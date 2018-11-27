В Якутске отменили концерт рэпера Элджея. Организаторы заявили об угрозе срыва

В Якутске отменили концерта рэпера Элджея, который должен был состояться 28 ноября. Организаторы объяснили это угрозой срыва.

Как 27 ноября пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС, устроители не стали уточнять причину, по которой концерт может быть сорван, и ограничились пояснением, что «выступление не будут проводить «по обоюдному согласию артиста и организаторов». Вернуть деньги за билеты можно будет в кассах города с 28 ноября.

Издание добавляет, что перед концертом управление образования администрации Якутска якобы разослало по местным школам рекомендации не пускать учеников на мероприятие. Как следовало из рекомендации, «репертуар исполнителя может вызвать у детей, в частности, желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх». Также стало известно, что житель Якутии обратился в региональный Роспотребнадзор с жалобой на внешний вид музыканта, в частности его татуировки. Он заявил, что многие горожане обеспокоены также по поводу сомнительных текстов рэпера. Ведомство перенаправило заявление в МВД.

В последние дни одной из самых обсуждаемых тем стало задержание и отмена концертов рэпера Хаски, прокуратура проверяла на экстремизм тексты Гнойного и Хана Замая, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправить в тюрьму рэпера Элджея, а электронщикам IC3PEAK пришлось переносить концерты.