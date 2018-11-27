Минтранс просит Медведева не поднимать НДС для внутренних авиаперевозок. Компании рискуют потерять миллионы пассажиров

Министерство транспорта просит не повышать НДС до 20 процентов на перелеты через Москву, поскольку авиакомпании рискуют потерять миллионы клиентов. С копией письма главы министерства Евгений Дитриха премьер-министру Дмитрию Медведеву ознакомилась газета «Ведомости».

Как пишет издания 27 ноября, на внутренних рейсах за исключением маршрутов в Калининград, Симферополь и на Дальний Восток до 2020 года действует ставка НДС в 10 процентов. Минтранс и Минэкономразвития ранее предложили установить нулевую ставку НДС для всех региональных рейсов, минующих Москву. Минфин согласился, но при условии повышения НДС для московских рейсов до 20 процентов.

Глава Минтранса указывает, что теперь Минфин предложил другой вариант — ставку в 20 процентов для рейсов через Москву и 10 процентов для остальных. Минтранс настаивает на 10-процентной ставке для столичных рейсов и нулевой — для региональных.

«Ведомости» пишут, что в случае поддержки предложения Минфина, внутренние перевозки к 2030 году увеличатся вдвое и составят 125,1 миллиона человек, а доля региональных рейсов останется на уровне 25 процентов. Минтранс же предлагает вариант, при котором число пассажиро вырастет до 189,3 миллиона человек, а доля региональных перевозок увеличится до 32 процентов.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, за девять месяцев 2018 года операционный убыток российских авиакомпаний на внутренних линиях составил 34 миллиарда рублей.