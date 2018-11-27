Происшествия
Семиклассница столкнулась с вооруженным развратником в парадной на Авиационной улице
Педофил подкараулил школьницу в парадной одного из домов в Московском районе Петербурга днем 26 ноября. Насильник угрожал ребенку ножом.
Как стало известно «Фонтанке», ученица возвращалась домой около трех часов дня, когда в парадной дома на Авиационной улице ее схватил неизвестный мужчина. Как позже рассказала 13-летняя девочка маме, а та передала услышанное полицейским, насильник совершил развратные действия, угрожая своей жертве ножом. Возбуждено уголовное дело.