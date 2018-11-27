Происшествия
Петербургского школьника увезли с урока физкультуры в бессознательном состоянии. Он отравился психотропным веществом
Ученик одной из школ Адмиралтейского района оказался в больнице днем 26 ноября. Восьмиклассник выпил неизвестную жидкость на уроке физкультуры.
Как стало известно «Фонтанке», забирали школьника около трех часов дня, первично медики диагностировали острое отравление психотропным веществом. 14-летний юноша находится в детской больнице имени Филатова в тяжелом состоянии. Известно, что жидкость ученик выпил во время урока физкультуры.