СМИ: Работу внутриполитического блока Кремля оценят по KPI. Новые правила установил Кириенко

Работу внутриполитического блока Кремля, которую курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, будут оценивать по ключевым показателям эффективности (KPI). Об этом 27 ноября пишет РБК со ссылкой на близких к Кремлю собеседников.

По словам источников, ввести KPI поручил сам Кириенко, а новые правила коснутся только подразделений, которые находятся в его ведении. Это управление внутренней политики, управление по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета и по информационным технологиям.

Чиновникам уже сообщили о введении оценки по KPI, но заверили, что наказаний за невыполнение показателей не будет. Источники отметили, что речь не идет о введении KPI для каждого сотрудника.

Как добавляет РБК, окончательный список задач для внутриполитического блока еще не составили. Обсуждаются примерно десять возможных целей, отметил источник. «Это задачи, направленные на сохранение политической стабильности, развитие политической системы», — сказал он. Другой собеседник отметил, что некоторые задачи связаны с повышением уровня доверия между обществом и властью, ростом рейтингов одобрения государственных институтов, а также, возможно, думскими выборами 2021 года.