Путин поговорил с Меркель и попросил её повлиять на Киев из-за ситуации в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Cтороны обсудили произошедший в Керченском проливе конфликт с участием украинских и российских кораблей, сообщает 27 ноября пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Меркель. «Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями», — говорится в сообщении.
Владимир Путин выразил обеспокоенность решением Киева ввести военное положение в ряде областей страны и водах Азово-Керченской акватории. Российский лидер в разговоре с немецким канцлером возложил всю вину за произошедшее на власти Украины, отмечает пресс-служба. «Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине», — считает Путин.
Помимо этого президент призвал Меркель оказать воздействие на украинское руководство для того, чтобы удержать Киев от дальнейших необдуманных шагов.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В понедельник Пётр Порошенко подписал Указ о введении военного положения на территории Украины. В первоначальном варианте говорится о 60 днях, однако, позднее президент страны заявил, что период будет сокращен до 30 дней. Указ одобрила Верховная Рада. Ранее Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе.