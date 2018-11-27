Путин поговорил с Меркель и попросил её повлиять на Киев из-за ситуации в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Cтороны обсудили произошедший в Керченском проливе конфликт с участием украинских и российских кораблей, сообщает 27 ноября пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Меркель. «Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями», — говорится в сообщении.

Владимир Путин выразил обеспокоенность решением Киева ввести военное положение в ряде областей страны и водах Азово-Керченской акватории. Российский лидер в разговоре с немецким канцлером возложил всю вину за произошедшее на власти Украины, отмечает пресс-служба. «Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине», — считает Путин.

Помимо этого президент призвал Меркель оказать воздействие на украинское руководство для того, чтобы удержать Киев от дальнейших необдуманных шагов.