В Новой Зеландии на берег выбросились 145 черных дельфинов. Спасти их не удалось

Две стаи черных дельфинов (или гринд, как их еще называют) выбросились на пляж на одном из островов Новой Зеландии — Стюарте. Никого из 145 животных спасти не удалось, сообщили 26 ноября в новозеландском министерстве по охране окружающей среды.

О выбросившихся дельфинах чиновникам сообщил турист. Представитель министерства на острове Рен Леппенс рассказал, что к тому времени, когда специалисты добрались до места, половина животных уже умерли, а вторую половину решили усыпить, поскольку спасти их было уже невозможно. Сейчас чиновники вместе с представителями местного маорийского племени нгаи-таху решают, что делать дальше. Подобные случаи в Новой Зеландии не редкость, однако они редко бывают такими массовыми.

Отметим, ученые пока не пришли к однозначному выводу — почему киты и дельфины иногда выбрасываются на берег. Как пишет издание N+, среди причин называют болезни, ошибки в навигации, географические особенности местности, резкий отлив, экстремальные погодные явления или преследование хищника.