СКА обыграл рижское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Швейцарии. Это шестая победа в семи матчах
Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:1. Вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ прошел 26 ноября в Цюрихе.
В составе армейцев шайбы забросили Николай Прохоркин (5-я минута), Павел Дацюк (43) и Александр Барабанов (60). У рижан отличился Кевин Кларк (39). Это шестая победа СКА в семи последних матчах КХЛ.
"Лавандовая" раскатка и другие яркие кадры из Цюриха. Показываем, как СКА и рижское "Динамо" открыли КХЛ для Швейцарии!https://t.co/DGir5RtbzY pic.twitter.com/qFVxfBM5z0— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 26 ноября 2018 г.
Сейчас СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У петербуржцев 51 очко в 32 матчах. «Динамо» с 30 очками идет на седьмом месте. Следующий матч СКА проведет в гостях против подольского «Витязя» 28 ноября.