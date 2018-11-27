«Связывать депортацию с введением военного положения пограничники отказались». Россиян задержали в украинском аэропорту и объявили о депортации в Минск

Пассажиры рейса авиакомпании Belavia B2829 Минск-Киев застряли в украинском аэропорту «Жуляны». В 17:20 26 ноября самолёт приземлился на Украине, после чего россиян отказались выпускать с территории воздушной гавани. Об этом «Фонтанке» сообщили несколько читателей. По их словам, у пассажиров забрали паспорта, допросили, а после объявили о депортации в Минск в 5 утра по московскому времени.

Петербурженка Дарья Мерненко рассказала, что им не предоставили ни питание, ни даже воду. Попить девушке принесла сотрудница аэропорта, хотя это и не входило в её обязанности. Отметим, самолет "Белавиа" летел сначала из Петербурга, с пересадкой на другой рейс в Минске, так что на нем оказалось довольно много россиян.

«Не пустили почти всех россиян, кроме пары пожилых людей. Нас тут около 15 человек. Пограничники сказали, что у всех граждан России, что летели этим рейсом, недостаточное обоснование визита на Украину, хотя у некоторых были официальные приглашения. Связывать депортацию с введением военного положения пограничники отказались», – рассказала Мерненко.

Сама Дарья, студентка Петербургского государственного института психологии и социальной работы, летела в Киев, чтобы посетить Конференцию Европейской молодёжи Украины и встретиться с другом. Официального приглашения у неё не было.

Оперативный комментарий от авиакомпании «Белавиа» и аэропорта «Жуляны» «Фонтанке» получить не удалось — официальные телефоны в ответ на звонки молчали.