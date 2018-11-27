Мурманский плавдок мог затонуть из-за некачественно выполненного сварного шва. Водолазы нашли трещину в несколько десятков метров

Новые подробности появились в истории с затонувшим плавдоком ПД-50 в Кольском заливе. Причиной затопления могло стать разрушение сварного шва на одном из отсеков.

Об этом 26 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в судостроительной промышленности и сотрудника аппарата правительства. Подобный дефект мог привести к неравномерному заполнению ПД-50 забортной водой, в результате чего тот накренился и утонул.

Сообщается, что водолазы зафиксировали в одном из отсеков трещину длиной в несколько десятков метров. Причины её появления пока остаются загадкой. Шов мог разойтись из-за плохой сварки или из-за общей усталости металла.

Затопление плавучего дока ПД-50 произошло в ходе плановых ремонтных работ крейсера «Адмирал Кузнецов» в Мурманске 30 октября. Озвученная версия причины ЧП — «нарушение правил технической эксплуатации». СМИ писали, что причиной трагедии мог стать перебой в подаче электроэнергии, из-за чего цистерны плавдока переполнились, и он резко ушел под воду. Пострадали пятеро, четыре человека были спасены из ледяной воды, тело пятого нашли намного позже.