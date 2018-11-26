«Нам не нравится, что происходит». Дональд Трамп коротко прокомментировал российско-украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп прокомментировал конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе. Американский лидер был немногословен, пишет 26 ноября РБК со ссылкой на Reuters.

Трамп, выходя из Белого дома, кратко ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает ситуацию.