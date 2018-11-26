«Нам не нравится, что происходит». Дональд Трамп коротко прокомментировал российско-украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп прокомментировал конфликт между Россией и Украиной в Керченском проливе. Американский лидер был немногословен, пишет 26 ноября РБК со ссылкой на Reuters.
Трамп, выходя из Белого дома, кратко ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает ситуацию.
«Нам не нравится, что происходит. Мы работаем с европейскими лидерами над решением проблемы. Они тоже не в восторге. Мы все работаем над этим вместе», – заявил президент США.
Справка:
Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток. После переговоров с украинской Радой срок сократился до 30 дней. Вечером 26 ноября парламент официально утвердил введение военного положения с 28 ноября в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. К каким последствиям это может привести, читайте в материале «Фонтанки».