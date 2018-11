Американская межпланетная станция совершила посадку на Марс. И уже передала первый снимок с красной планеты

Автоматическая межпланетная станция NASA «Инсайт» совершила успешную посадку на Марс. Как сообщили в NASA, это произошло 26 ноября в 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 по московскому времени).

Напомним, аппарат весом в 350 килограммов был запущен с базы Ванденберг ВВС США в Калифорнии 5 мая. Добирался до Марса он со скоростью в 20 тыс. километров в час, на расстоянии около 125 километров от поверхности красной планеты начал торможение. Он опустился на Марс при скорости около 8 км/час. «Инсайт» уже передал первую фотографию с красной планеты. Это четвертый модуль, который NASA успешно посадила на Марс за последние 20 лет.

@NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:



InSight's view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars' deep interior.