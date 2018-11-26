Нападение на топ-менеджера «Метростроя» может быть связано с работами в ДК им. Газа в рамках строительства подземки

Начальник производственно-распорядительного отдела компании «Метрострой» Максим Кузнецов был избит, и источники "Фнтанки" напрямую связывают произошедшее с ДК им. Газа на Стачек. Там ведутся работы в рамках строительства коричневой линии петербургской подземки.

По данным «Фонтанки», происшествие связано с контрактом на усиление фундамента в доме культуры на проспекте Стачек, 72. Подрядчиком является компания «ЛиС».

По данным «СПАРК», она принадлежит Петру Ломакину, Алексею Ломакину и Денису Волкову. Выручка за прошлый год превышает 250 млн рублей, читсая прибыль — 18 млн. Среди контрагентов на сайте компании называются различные строительно-монтажные управления «Метростроя» и ФКП «Дирекция КЗС-Росстроя». Там же на стартовой странице — подробный рассказ о работах в ДК им. Газа: «Для предотвращения осадок здания при строительстве метрополитена и прохождения горнопроходческого щита необходимо выполнить комплекс работ по усилению оснований и фундаментов здания. Цементация осуществляется методом инъекций (искусственное преобразование несущих свойств грунтов путем нагнетания под давлением цементирующих растворов). Операция позволяет устранить возникшие в процессе эксплуатации здания пустоты и промоины под подошвой фундамента и повысить несущие способности основания. Заключается в бурении скважин по периметру и внутри контура здания и нагнетании через них цементного раствора».

Работы по усилению фундамента связаны с запланированным строительством поблизости станции метро «Путиловская» коричневой линии. В октябре «Петербургский дневник» сообщал, что выполнено 30% от всех работ, связанных со зданием дома культуры.

Отметим, судя по базе арбитражных дел, в различных инстанциях рассматриваются несколько исков «ЛиС» к «Метрострою» и компаниям, которые он частично контролирует. В частности, к ООО «Метроподземстрой», где у «Метростроя» 30%. Этот иск связан с работами на Красносельско-Калининской линии, которые выполнял «ЛиС», общей стоимостью более 70 млн рублей. Несмотря на принятые акты, заказчик недоплатил порядка 43 млн. «ЛиС» подал в суд и выиграл в первой инстанции, сейчас дело в апелляции.

Напомним, предположительно, нападение на топ-менеджера ОАО «Метрострой» Максима Кузнецова совершили 20-летний участник неформального объединения «Застава» (петербургские болельщики московского футбольного клуба «Спартак»), а также его 37-летний приятель. Оба задержаны. По информации «Фонтанки», из их объяснений следует, что жертву им указали заранее.

Ранее стало известно о происшествии на Товарищеском проспекте. В «Метрострое» подтвердили факт избиения Кузнецова, с открытой черепно-мозговой травмой он был доставлен в Александровскую больницу.

В компании «Метрострой» Максим Кузнецов курирует процесс работы с документацией по сдаче-приёмке работ между компанией и заказчиком. Он является одним из членов правления, а ранее входил в наблюдательный совет.