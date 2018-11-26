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Власть
26.11.2018 23:19
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Украина с 28 ноября - на военном положении. Что это значит для россиян

Верховная Рада утвердила предложение Петра Порошенко о введении военного положения, но только на отдельных территориях и только на 30 суток. Согласно букве закона транспортное сообщение с Россией может быть сокращено до минимума, а частная собственность отчуждена в пользу Украины.

Украина с 28 ноября - на военном положении. Что это значит для россиян

"Не отступай"//Акция Национального корпуса у здания Администрации президента Украины и Верховной Рады за введение военного положения//Иван Коваленко/Коммерсантъ

Военное положение вводится на месяц – вместо запланированных двух. Украинские депутаты заподозрили  Порошенко, что он планирует сорвать президентскую кампанию к выборам в марте 2019 года, и срок был сокращен. Для граждан России особый режим Украины формально может обещать принудительное выдворение.

Про законодательству Украины военное положение – особый правовой режим, вводимый в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. Он фактически сосредотачивает власть в руках военных и позволяет существенно ограничить права человека и юридических лиц.

Ввести военное положение после конфликта в Керченском проливе между кораблями ВМС Украины и ФСБ России предложил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Петр Порошенко идею поддержал, и она нашла отклик в Верховной Раде.

Обновленный закон Украины «О правовом режиме военного положения» принят в 2015 году. Он уже тогда был «российскоориентированным» в связи с военными действиями на Донбасе.

Военное командование получило полномочия интернировать (принудительно водворять) граждан России, так как эта страна, по указу Порошенко "угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины". Скорее всего, будет объявлен особый режим въезда и выезда, как и свобода передвижения иностранцев.

После решения украинского парламента усилят охрану госграницы с Россией, об этом говорится в указе Порошенко.

Повлиять военное положение может на предприятия и организации всех форм собственности, работающие в приграничных районах, так как украинские власти вправе использовать их мощности и трудовые ресурсы для нужд обороны, изменять режим их работы и иначе вмешиваться в привычную деятельность.

Зарубежный бизнес по закону о военном положении защищен от изъятия имущества, под эти санкции попадают госпредприятия. Принудительно отчуждать собственность можно и у физлиц.

Пожалуй, население Украины сильнее всего ощутит правила военного времени. Военное командование может вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц для работы на «оборонку», а Минобороны и Генштаб ВСУ уже уточняет мобилизационный план, в частности – объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди. Также военным положением предусмотрены меры частичной мобилизации с учебными сборами.

Не исключено введение «сухого» закона. Военное командование вправе запрещать торговлю оружием и алкоголем и сильнодействующеими химическими и ядовитыми веществами. На этом фоне специальный режим светомаскировки и комендантский час могут показаться незначительными ограничениями.

Список районов, где теперь живут в "военном режиме" - Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская области и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Политический подтекст экскалации конфликта с Россией обсуждается очень активно. На 31 марта 2019 года запланированы выборы президента Украины, и депутаты Рады решили сегодня, что иначе быть не может, опасаясь, что президент Порошенко не остановится в защите границ. По закону, на период военного положения, а продлеваться он может и более чем на месяц, власть останется в руках Петра Порошенко, и президентские выборы могут перенести до следующей осени. Его полномочия продолжатся до тех пор, пока положение не отменят, не назначат выборы, и новый президент не вступит на пост. Выбирать главу государства в условиях военного положения тоже прямо запрещено. Голосуя в Раде специально оговорили – выборы 31-го марта отменять нельзя.

В законе прописаны ограничения прав граждан. Неприкосновенность жилья, тайна переписки и телефонных разговоров, невмешательсво в личную и семейную жизнь, свобода передвижения – все это будет иметь признак условности. Ключевым, пожалуй, ограничением является запрет гражданам на участие в управлении государственными делами, референдумах и выборах органов госвласти.

Порошенко политическую подоплеку отрицает. Он сократил срок военного положения и объяснил:

«Чтобы военное положение никоим днем не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии, о своем политическом интересе печется больше, чем о нации, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций или инсинуаций».

Военное положение планируется ввести в стране 28 ноября.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток. После переговоров с украинской Радой срок сократился до 30 дней.

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