Верховная Рада одобрила введение военного положения на Украине. Но только в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем

Верховная Рада поддержала введение на Украине военного положения из-за конфликта в Керченском проливе. Как сообщает «УНИАН», вечером 26 ноября «за» это решение проголосовали 276 депутатов.

Особый правовой режим будет действовать в течение 30 суток, с 28 ноября. Он будет действовать только в областях, которые граничат с Россией и непризнанным Приднестровьем. Речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что военное положение вводится только на 30 дней, а не на 60, чтобы оно никак не повлияло на грядущие президентские выборы. Они должны пройти, как и планировалось ранее, 31 марта 2019 года.