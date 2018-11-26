Верховная Рада одобрила введение военного положения на Украине. Но только в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем
Верховная Рада поддержала введение на Украине военного положения из-за конфликта в Керченском проливе. Как сообщает «УНИАН», вечером 26 ноября «за» это решение проголосовали 276 депутатов.
Особый правовой режим будет действовать в течение 30 суток, с 28 ноября. Он будет действовать только в областях, которые граничат с Россией и непризнанным Приднестровьем. Речь идет о Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что военное положение вводится только на 30 дней, а не на 60, чтобы оно никак не повлияло на грядущие президентские выборы. Они должны пройти, как и планировалось ранее, 31 марта 2019 года.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ в развязывании конфликта и провокациях обвинили СБУ и военнослужащих Украины. На Украине, в свою очередь, всю вину возлагают на Россию. В Совбезе ООН уже отказались рассматривать вопрос о конфликте в Керченском проливе.