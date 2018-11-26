Германия предложила решать российско-украинский конфликт при ее посредничестве
В Берлине должна пройти встреча представителей МИД России, Украины, Франции и Германии для того, чтобы найти пути решения конфликта в Керченском проливе. Как пишет РБК, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Он считает, что Франция и Германия должны действовать вместе и выступить посредниками между Киевом и Москвой. Это должно помочь сторонам «избежать конфликта, ведущего к серьезному кризису».
Отметим, встреча в Берлине должна состояться уже 26 ноября, она была намечена задолго до конфликта и должны была быть посвящена урегулированию в Донбассе. При этом ранее французский МИД уже встал на сторону Украины, потребовав немедленно освободить задержанных украинских моряков и вернуть Киеву конфискованные корабли.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В понедельник Пётр Порошенко подписал Указ о введении военного положения на территории Украины. В первоначальном варианте говорится о 60 днях, однако, позднее президент страны заявил, что период будет сокращен до 30 дней. Указ должна одобрить Верховная Рада. Ранее Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе.