Германия предложила решать российско-украинский конфликт при ее посредничестве

В Берлине должна пройти встреча представителей МИД России, Украины, Франции и Германии для того, чтобы найти пути решения конфликта в Керченском проливе. Как пишет РБК, об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Он считает, что Франция и Германия должны действовать вместе и выступить посредниками между Киевом и Москвой. Это должно помочь сторонам «избежать конфликта, ведущего к серьезному кризису».

Отметим, встреча в Берлине должна состояться уже 26 ноября, она была намечена задолго до конфликта и должны была быть посвящена урегулированию в Донбассе. При этом ранее французский МИД уже встал на сторону Украины, потребовав немедленно освободить задержанных украинских моряков и вернуть Киеву конфискованные корабли.