«Осознавал, что действия носят провокационный характер». ФСБ опубликовала видео допросов украинских моряков
ФСБ России опубликовала 26 ноября ролики с признаниями командиров судов ВМС Украины, которых накануне задержали в Керченском проливе.
Судя по показаниям военных моряков, они знали, что идут на провокацию и подчинялись приказам сотрудников СБУ, прикомандированных к катерам. В Федеральной службе безопасности, в свою очередь, отметили, что территориальные воды РФ, в которые вторглись суда соседей, являлись таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией.
«23 ноября получил задачу следовать маршрутом Одесса — Мариуполь через Керченскую протоку. Мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство РФ», — сказал Андрей Драч, который присутствовал на катере «Никополь». Он добавил, что береговая охрана неоднократно предупредила украинцев о необходимости покинуть территориальные воды. В ФСБ считают, что Драч является старшим лейтенантом, оперуполномоченным 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ.
Версию Драча подтвердил и капитан третьего ранга Владимир Лесовой.
«Запросы по УКВ-радиостанции игнорировал сознательно. На борту были стрелковое оружие и пулемёты с боекомплектами. Осознавал, что (действия) носят провокационный характер», — сказал военный моряк.
Ранее в ФСБ восстановили хронологию событий конфликта в Керченском проливе. Исходя из неё, орудия первыми «расчехлили» украинские военные.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В понедельник Пётр Порошенко подписал Указ о введении военного положения на территории Украины. В первоначальном варианте говорится о 60 днях, однако, позднее президент страны заявил, что период будет сокращен до 30 дней. Указ должна одобрить Верховная Рада. Ранее Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе.