«Осознавал, что действия носят провокационный характер». ФСБ опубликовала видео допросов украинских моряков

ФСБ России опубликовала 26 ноября ролики с признаниями командиров судов ВМС Украины, которых накануне задержали в Керченском проливе.

Судя по показаниям военных моряков, они знали, что идут на провокацию и подчинялись приказам сотрудников СБУ, прикомандированных к катерам. В Федеральной службе безопасности, в свою очередь, отметили, что территориальные воды РФ, в которые вторглись суда соседей, являлись таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией.

«23 ноября получил задачу следовать маршрутом Одесса — Мариуполь через Керченскую протоку. Мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство РФ», — сказал Андрей Драч, который присутствовал на катере «Никополь». Он добавил, что береговая охрана неоднократно предупредила украинцев о необходимости покинуть территориальные воды. В ФСБ считают, что Драч является старшим лейтенантом, оперуполномоченным 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ.

Версию Драча подтвердил и капитан третьего ранга Владимир Лесовой.

«Запросы по УКВ-радиостанции игнорировал сознательно. На борту были стрелковое оружие и пулемёты с боекомплектами. Осознавал, что (действия) носят провокационный характер», — сказал военный моряк.

Ранее в ФСБ восстановили хронологию событий конфликта в Керченском проливе. Исходя из неё, орудия первыми «расчехлили» украинские военные.