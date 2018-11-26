Минюст РФ отказался признавать решение суда о взыскании с России более миллиарда долларов за потерю украинским банком активов в Крыму

Россия отказывается признавать решение арбитражного суда в Париже о взыскании с неё 1,3 миллиарда долларов в пользу украинского Ощадбанка по иску о его убытках из-за потери крымских активов.

Об этом 26 ноября сообщили в российском Минюсте изданию РБК. В министерстве аргументировали это тем, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения иска Ощадбанка к России, и пообещали «принимать все необходимые меры», чтобы представить и защитить интересы страны в связи с решением суда.

Ранее пресс-служба украинского банка заявила, что им удалось добиться компенсации в 1,3 миллиарда долларов. В сумму включены потери активов и бизнеса в связи с выходом полуострова из состава Украины, а также проценты, которые будут начислены до фактического получения денежных средств.

В мае арбитражный суд в Гааге уже присуждал 159 миллионов долларов украинским предпринимателям, среди которых был бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет и структуры, принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому. Однако и тогда в России это решение не признали, подав ходатайство о его отмене.