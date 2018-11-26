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Город
26.11.2018 22:15
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В сквере около "Чкаловской" возобновились работы. Владелец участка назвал их благоустройством

В сквере на углу улицы Большой Зеленина и Чкаловского проспекта, известном по неудавшейся стройке торгового комплекса, разобрали часть пешеходной зоны. Рабочих увезли сотрудники полиции. Об этом «Фонтанке» 26 ноября сообщил читатель.

Как рассказали очевидцы, днем около метро Чкаловская группа рабочих установила забор, зеленые насаждения, в том числе, дерево, выкорчевали, а также частично разобрали брусчатку. На место прибыли представители сотрудники полиции, которые увезли рабочих в 71-е отделение полиции. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу городского ГУ МВД.

Участок с 90-х годов находится в собственности компании «Лидер», которая ранее  предпринимала попытки построить на нем торговый центр. Владелец фирмы Юрий Белостоцкий рассказал, что о задержании рабочих узнал от корреспондента «Фонтанки». По словам бизнесмена, они занимались исключительно благоустройством территории, а все необходимые разрешения для этого у компании имеются. На вопрос про перспективы участка предприниматель ответил — «не так все просто». 

«Чтобы были перспективы, должно быть разрешение. Пока его нет. Мы пытаемся работать в этом направлении», – сказал Белостоцкий.

Напомним, что в последний раз конфликт вокруг возможного строительства на углу Чкаловского проспекта и улицы Большой Зеленина обострялся в 2013 году. В 2010-м «Лидер» приступил к реализации проекта реконструкции общественного туалета, демонтированного за два года до этого. По итогам на этом месте должен был появиться торговый комплекс, в котором функцию туалета планировали «частично сохранить». 

Резко против строительства выступили местные жители, уверенные, что возведение торгового комплекса уничтожит сквер. Очередную неудачную попытку «Лидер» сделал в 2013 году, но в Смольном тогда решили, что стройки около метро Чкаловская не будет. Два года спустя комитет имущественных отношений отказался предоставить компании альтернативный участок взамен, объяснив, что основания для обмена отсутствуют.

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