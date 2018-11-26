«Не существует оправдания применению военной силы против украинских кораблей». Генсек НАТО прокомментировал конфликт в Керченском проливе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли. Как сообщает Reuters, об этом он заявил 26 ноября после созванного по просьбе Украины экстренного заседания альянса.
«Не существует оправдания применению военной силы против украинских кораблей и членов их экипажей, поэтому мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные вчера. Все члены альянса выразили полную поддержку территориальной целостности и независимости Украины», — подчеркнул Столтенберг.
Отметим, ранее Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе. В ФСБ РФ заявили, что "расчехлили артустановки" первыми именно украинцы и обвинили в провокации СБУ.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В понедельник Пётр Порошенко подписал Указ о введении военного положения на территории Украины. В первоначальном варианте говорится о 60 днях, однако, позднее президент страны заявил, что период будет сокращен до 30 дней. Указ должна одобрить Верховная Рада.