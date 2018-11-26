«Не существует оправдания применению военной силы против украинских кораблей». Генсек НАТО прокомментировал конфликт в Керченском проливе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли. Как сообщает Reuters, об этом он заявил 26 ноября после созванного по просьбе Украины экстренного заседания альянса.

«Не существует оправдания применению военной силы против украинских кораблей и членов их экипажей, поэтому мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные вчера. Все члены альянса выразили полную поддержку территориальной целостности и независимости Украины», — подчеркнул Столтенберг.

Отметим, ранее Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе. В ФСБ РФ заявили, что "расчехлили артустановки" первыми именно украинцы и обвинили в провокации СБУ.