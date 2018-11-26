«ВМС Украины первыми расчехлили артустановки». ФСБ публикует хронологию конфликта в Керченском проливе. Зампостпреда РФ при ООН обвиняет СБУ в провокации

Два сотрудника Службы безопасности Украины обнаружились на одном из судов после задержания в Керченском проливе. Как сообщает 26 ноября «Дождь», об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

«На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание — действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем», — сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.

ФСБ, в свою очередь, пока говорит только об одном сотруднике СБУ. По словам представителей спецслужбы, на катере «Никополь» находился оперуполномоченный 7-го управления Главка военной разведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Федеральная служба безопасности также опубликовала хронологию событий в Керченском проливе на своём сайте. По официальной версии, шедшие по направлению к Крымскому мосту корабли ВМС Украины сначала заявляли, что не намерены проходить через Керченский пролив. Пограничники их предупредили о порядке пересечения границы, но украинская сторона заявку на вхождение в экономическую зону России так и не подала, однако границу нарушила. При этом ВМС Украины якобы первыми расчехлили артустановки, подняли стволы на 45 градусов и направили их в сторону российских пограничных судов.

«РФ в ходе инцидента в Черном море предупреждала корабли Украины, что угрозу применения оружия расценит как нарушение международного права», – сообщает ФСБ.

В воскресенье в 10:35 украинские моряки доложили в свой штаб, что зажаты российскими сторожевиками. В итоге с 10.35 до 18.30 воскресенья суда ВМС Украины были блокированы к югу от Керченского пролива.