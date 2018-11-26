Топ-менеджер «Метростроя» пострадал от фанатов «Спартака». На цель им могли указать

Начальник производственно-распорядительного отдела компании «Метрострой» Максим Кузнецов стал жертвой избиения со стороны болельщиков московского футбольного клуба «Спартак». Предположительно, на цель им указали.

Нападение на топ-менеджера ОАО «Метрострой» Максима Кузнецова совершили 20-летний участник неформального объединения «Застава» (петербургские болельщики московского футбольного клуба «Спартак»), а также его 37-летний приятель. Оба задержаны. По информации «Фонтанки», из их объяснений следует, что жертву им указали заранее, однако это не связано с работой Кузнецова в «Метрострое».

Напомним, ранее стало известно о происшествии на Товарищеском проспекте. В «Метрострое» подтвердили факт избиения Кузнецова, с открытой черепно-мозговой травмой он был доставлен в Александровскую больницу.

В компании Максим Кузнецов курирует процесс работы с документацией по сдаче-приёмке работ между компанией и заказчиком. Он является одним из членов правления, а ранее входил в наблюдательный совет.