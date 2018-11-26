Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России о конфликте в Керченском проливе, несмотря на «опасное развитие ситуации» в Азовском море
Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе. «За» проголосовали четверо представителей, «против» – семеро. Представители ещё четырёх стран воздержались от голосования. Таким образом изменения, которые предлагала внести Россия в предварительную повестку, не были утверждены, пишет 26 ноября РБК.
Вопрос рассматривался Советом безопасности ООН в экстренном порядке по инициативе Москвы. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил запрос «опасным развитием ситуации» в Азовском море.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В понедельник Пётр Порошенко подписал Указ о введении военного положения на территории Украины. В первоначальном варианте говорится о 60 днях, однако, позднее президент страны заявил, что период будет сокращен до 30 дней. Указ должна одобрить Верховная Рада.