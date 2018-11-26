Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России о конфликте в Керченском проливе, несмотря на «опасное развитие ситуации» в Азовском море

Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе. «За» проголосовали четверо представителей, «против» – семеро. Представители ещё четырёх стран воздержались от голосования. Таким образом изменения, которые предлагала внести Россия в предварительную повестку, не были утверждены, пишет 26 ноября РБК.

Вопрос рассматривался Советом безопасности ООН в экстренном порядке по инициативе Москвы. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил запрос «опасным развитием ситуации» в Азовском море.