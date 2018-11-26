Океанариум уплывает из Фрунзенского района. Владельцев Черкизовского рынка попросили

Проект океанариума на проспекте Славы прожил чуть более 5 лет. Смольный и инвестор, кажется, поняли намек аборигенов и убирают заметно преобразившийся проект от парка Интернационалистов.

Евгений Степанов/Интерпресс

«Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга достиг договоренности с ООО «Оптима» об изменении локации для реализации проекта строительства центра океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным комплексом и объектами спорта во Фрунзенском районе», – дежурно сообщили чиновники вечером 26 ноября, и где-то прослезились несколько активистов. Пятилетняя борьба с подходами к референдуму дала результаты — стройка уезжает. Но покой протестующим только снится — победу они готовы праздновать только тогда, когда спрячут участок за броней зеленого статуса.

Как рассказали в комитете по инвестициям, чиновники провели «ряд встреч с представителями инициативных групп жителей», а «озвученные там предложения, а также проведенный комитетом по инвестициям мониторинг общественного мнения были доведены до сведения инвестора». Надо думать, инвестор и сам был в курсе, если вообще питал иллюзии. За пять лет, которые прошли с определения участка под строительство, предложения как только не озвучивали — и на пикетах, и на митингах, и на походах в избирком, и в обращениях в Госдуму.

Начало истории относится к лету 2013 года, когда проект океанариума представили на правительственном совете по инвестициям. Осенью компания «Оптима» («дочка» ЗАО «Киевская площадь, аффилированного с владельцами Черкизовского рынка Годом Нисановым и Зарахом Илиевым) определилась с местом. На выбор представили шесть локаций, остановились на участке в 3,6 га на проспекте Славы, который прилегал к парку Интернационалистов.

В январе 2017-го выяснилось, что проект вырос в цене с 3,5 млрд до 15 млрд; в него вошли зона экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. В итоге собственно на окенариум из 190 тысяч квадратных метров общей площади выделили лишь 15 тысяч, а строительство сдвинули на 4 года вперед — до 2021 года. После этого проект если и упоминался в новостной сводке, то больше не в строительном, а в «митинговом» контексте.

Отменить проект пытались депутаты, набирало ход и протестное движение: было две попытки организовать референдум, который должен был решить, включать ли участок в зону зеленых насаждений, что исключало бы строительство. Собрали даже инциативную группу, однако сначала отказал избирком, а затем законодательное собрание. С нулевыми темпами строительства контрастировала гражданская активность, раз-другой дорогу митингующим переходили даже святые. Летом в Госдуму обратился председатель регионального отделения Российского союза ветеранов, высказавшийся против развлекательного объекта рядом с «местом памяти и скорби». Обращение передали губернатору Петербурга.

«В связи с возникновением негативных откликов по вопросу территориального расположения планируемого к строительству объекта, комитет по инвестициям предложил инвестору пересмотреть подходы к реализации проекта, – проницательно сообщает ведомство. - Инвестор подтвердил готовность инициировать процедуру досрочного прекращения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях по соглашению сторон, процедура будет завершена на текущей неделе».

Проект строительства океанариума (так уж его продолжали называть, несмотря на фуд-корт и кино) еще весной поддерживал лично губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По информации источников «Фонтанки» в городском парламенте, именно с уходом прежнего градоначальника у «Оптимы» начались проблемы. Поговаривают, что предпринимались попытки поддержать инвестора уже после отставки, однако других лоббистов у компании не нашлось. По утверждению же собеседников в Смольном, инициатором разрыва взаимоотношений с «Оптимой», напротив, и был сам Полтавченко, а задержка произошла, потому что решение долго согласовывалось и обсуждалось на разных уровнях.

Возглавивший борьбу за сохранение парка Интернационалистов купчинский активист и помощник депутата Оксаны Дмитриевой Павел Швец, впрочем, склонен придерживаться первой версии: «Целый год велась кампания в защиту парка: мы собрали 10 000 подписей, инициировали референдум, проводили митинги и пикеты. Очень жаль, что для сохранения 3,5 гектаров парка, чтобы достучаться до Смольного, потребовались такие невероятные усилия и смена губернатора. Я считаю, что именно Георгий Полтавченко был главным лоббистом застройки парка», – отметил он в разговоре с «Фонтанкой».

На данный момент инвестор провел лишь предпроектные работы. Оперативно связаться с Годом Нисановым или его представителями «Фонтанке» не удалось; в приемной сообщили, что Нисанов в командировке и посоветовали перезвонить на следующий день.

«В случае принятия инвестором принципиального решения о продолжении реализации проекта, комитет начнет работу над подготовкой перечня альтернативных участков», – говорят в Смольном.

Швец, как, впрочем, и другие сочувствующие его борьбе, пока не склонен считать сообщение смольнинского комитета победой. «Участок вернуть в состав парка может только парламент, включив его в перечень территорий зеленых насаждений, – отметил он. - Соответствующая поправка подана депутатами Оксаной Дмитриевой, Максимом Резником и Сергеем Трохманенко. Теперь судьба парка зависит от депутатов "Единой России", поскольку остальные 14 депутатов от СР, КПРФ, ЛДПР и "Яблока" уже заявляли нам о своей поддержке».

Поправки к закону о зеленых насаждениях городской парламент рассмотрит в начале декабря. «Фонтанка» попросила прокомментировать главу фракции «Единой России» Александра Тетердинко, готов он и его соратники поддержать жителей, а заодно и поправку, которая вернет парку его статус, однако парламентарий отказался что-либо говорить.

Одни из самых ярких эпизодов борьбы за океанариум — это чарующий в своей непосредственности комментарий главы района Валерия Сапожникова. «Это не какой-то парк Михайловский или Юсуповский… которые мы должны сохранять, – заявил он в телевизионном интервью. – Дорожек нету, освещения нету, дренажа нету. Давайте ничего не делать. Давайте оставим место пьянок, гулянок, выгула собак, разжигания костров, алкоголиков». Не все расслышали в этом сарказм, а те, кто расслышал, могли удивиться. Буквально за полгода до этого комитет по благоустройству отчитывался, что в 2017-м проводил там ремонт.

Если в группе борцов за парк отмену проекта восприняли с радостью, то читатели сообщества «Новости Купчино» были более критичны. «Теперь точно ничего не будет, кроме засраного «парка» с шашлыками и алкашами», – пишут одни сегодня. «Это здорово, но парк надо действительно облагораживать! Нужно освещение, в темное время суток страшно ходить через парк», – добавляют другие.

Ранее сообщалось, что в парке должно появиться около 300 фонарей; стоимость работ вместе с модернизацией пункта питания может превысить 130 млн рублей. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по энергетике, проект уже выполнен, планируется получение положительной экспертизы. Строительство наружного освещения парка включено в проект адресной инвестиционной программы и намечено на 2019-2020 годы.

Ксения Клочкова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»