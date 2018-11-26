Украинский банк добился компенсации от России за убытки из-за Крыма. Французский суд оценил их в 1,3 млрд долларов

Арбитражный суд в Париже встал на сторону украинского Ощадбанка и удовлетворил его требование о компенсации убытков из-за воссоединения России с Крымом. Об этом 26 ноября сообщается на сайте государственной кредитной организации.

Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов. В неё включены потери активов и бизнеса в связи с выходом полуострова из состава Украины. Кроме того, в неё входят проценты, которые будут начислены до фактического получения денежных средств.

«Сегодня мы получили официальное сообщение о победе. Сумма возмещения свидетельствует о том, что арбитраж принял все юридические аргументы и расчеты, предоставленные командой банка», — заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный. Напомним, иск был подан еще в августе 2016 года.

Ощадбанк — госбанк Украины, одно из крупнейших финансовых учреждений страны. После обретения страной независимости в конце 1991 года он был отделён от Сбербанка. Учредителем и собственником кредитной организации выступает государство в лице кабинета министров Украины.