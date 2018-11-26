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Бизнес
26.11.2018 19:44
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Кудрово и Мурино приготовиться, Петербургу расслабиться: кто компенсирует «Ленэнерго» потерю крупного клиента

Если «Ленэнерго» потеряет контракт с одним из крупнейших потребителей электричества в области — нефтеперерабатывающим заводом «КИНЕФ», компания прогнозирует повышение тарифов и перенос сроков реализации инвест-программы. Достаться может и Петербургу, но по касательной.

Кудрово и Мурино приготовиться, Петербургу расслабиться: кто компенсирует «Ленэнерго» потерю крупного клиента

Александр Таран/Интерпресс

Нефтеперерабатывающее предприятие хочет разорвать контракт, приносящий «Ленэнерго» почти 3 млрд рублей в год. «Кинеф» через суд добивается переподключения к ФСК ЕЭС, чтобы платить в 10 раз меньше. Несмотря на то что сетевая компания зарегистрирована в Петербурге, там заявляют, что прямые последствия Северной столице не грозят. Но эксперты напоминают про налоги и долги. 

Как рассказали «Фонтанке» в «Ленэнерго», финансовое положение ПАО в Ленинградской области критическое (финансовые результаты  считаются по компании в целом, но с точки зрения тарифов учёт затрат ведётся по субъектам). Ожидаемая задолженность по кредитам и займам на 31 декабря 2018 года составит более 19 млрд рублей, соотношение долг — EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) более 5. Возможная потеря контракта почти на 3 млрд рублей в год, при общей чистой прибыли компании в 12,5 млрд рублей за 2017 год, приведёт к дополнительному увеличению кредитной нагрузки и ухудшению финансового состояния. Очевидные источники компенсации — бюджет и бизнес. 

«Возмещение недополученной выручки ПАО «Ленэнерго» в соответствии с действующим законодательством может производиться либо за счёт котловой выручки по передаче электроэнергии Ленинградской области, либо бюджета субъекта Российской Федерации. В первом случае это будет приводить к дополнительному увеличению тарифа на передачу электроэнергии для прочих потребителей. На населении и приравненных к нему категориях потребителей данное увеличение не отразится», – пояснили в «Ленэнерго». 

Несмотря на то что компания зарегистрирована в Петербурге, в «Ленэнерго» заверили «Фонтанку», что проблемы города не коснутся, так как «в соответствии с действующим законодательством запрещено перераспределение выпадающих доходов регулируемых организаций между субъектами Российской Федерации».

Тем не менее потери Санкт-Петербурга могут выразиться в падении налоговых поступлений, считает Алексей Калачев, эксперт-аналитик «Финам».

-  За 9 месяцев 2018 года ПАО «Ленэнерго» получило 11,35 млрд рублей доналоговой прибыли и заплатило 2,31 млрд рублей налогов. В будущем прибыль и налоговые поступления могут сократиться, – считает он.

К тому же, говорит эксперт, «Ленэнерго» может поднять проблему долгов, накопленных городом и областью за период с 2011 по 2017 год перед компанией из-за сглаживания тарифов.

Но в первую очередь, конечно, прямая компенсация может лечь на областной бизнес, в том числе и из близких Петербургу Мурино, Кудрово, Всеволожска и Девяткино. В Россетях, в которые входит «Ленэнерго», сообщили, что тариф на передачу электрической энергии может увеличиться на 40%. А по оценкам правительства Ленобласти, единовременный рост тарифа на передачу электроэнергии в регионе в таком случае достигнет 50%.  

Бизнес переложит возросшую нагрузку на своих клиентов, заложив её в себестоимость, или вынужден будет начать оптимизацию расходов. А вот уйдет из Ленобласти он вряд ли, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

– Давайте реально: куда уйдет бизнес? Он соберет свой магазин или завод и физически перетащит в Петербург или Новгородскую область? Такой бизнес должен быть мобилен и должен понимать, что точно найдет свою клиентуру в новом месте. И главное – арендная стоимость в Питере значительно выше, чем в Ленобласти, – отметил он.

По мнению Пикина, для того чтобы конкретный бизнес (и вместе с ним потребители) остро ощутили на себе повышение тарифов, электричество должно занимать в себестоимости его продукции существенную долю.

– Энергоемких производств в Ленобласти, если они есть, то немного: металлургов нет, может только те, кто металлолом перерабатывает. Но вряд ли они начнут вдруг это делать в Петербурге. Ну а для булочной это ничего серьезно не изменит, – считает эксперт.

Не исключено, что «Ленэнерго», как считает Калачев, в какой-то части придется снизить прибыльность деятельности и, вероятно, сократить инвестпрограмму. В самой компании также считают это вероятным.

Там рассказали, что в соответствии с последним проектом корректировки инвестиционной программы на 2018 – 2020 годы, находящимся на утверждении в Министерстве энергетики РФ, общий объём её финансирования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области составит около 70 млрд рублей. Но так как она все-таки утверждается отдельно по каждому субъекту, то планы изменят только по Ленобласти. 

«Исполнение инвестиционной программы в этом случае будет скорректировано, и ввод объектов инвестиционной программы Ленинградской области будет перенесён на более поздний срок», – пояснили в «Ленэнерго».

В «Россетях» рассказали, что сейчас как раз совместно с Министерством энергетики приступили к разработке системного решения по урегулированию сложившейся ситуации. Вопрос находится на личном контроле у министра, и в компании уверены, компромисс будет найден и негативные последствия для жителей региона будут минимизированы.

Заседание суда, на котором КИНЕФ требует обязать «ФСК ЕЭС» заключить с предприятием договор на поставку электроэнергии, назначено на 27 ноября.

Илья Казаков, 

«Фонтанка.ру»

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