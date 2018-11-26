«Во все сводки попадём!» Генштаб Украины опубликовал «переговоры российских пограничников с руководством»

Генеральный штаб украинских вооруженных сил 26 ноября опубликовал то, что он считает записью переговоров экипажей сторожевых российских кораблей с командованием. Проверить подлинность записей пока не представляется возможным, в Минобороны РФ и ФСБ не комментируют эту информацию.

Судя по аудиозаписям, между первым утренним столкновением и открытием огня на поражение прошло не менее 10 часов. Началось всё с того, что в 7:35 и 7:44 25 ноября сторожевой корабль «Дон» совершил навал (протаранил) на украинский буксир А947. Далее один из членов российского корабля отчитался, что пытается повторить навал, но противник маневрирует. Ему предложили бить из лафетов (корабельных пушек), на что моряк ответил: «Они у нас это – не фурычат».

Сложности с задержанием украинских кораблей вызывают у руководства возмущение, которое выражается нелитературным языком: «Надо их , надо их . Медведев уже в такой панике орет, такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту ». В Интернете заподозрили, что речь идет о премьер-министре Дмитрии Медведеве, однако позже появилась информация, что речь, скорее всего, идет о руководителе департамента береговой охраны, замглавы Пограничной службы ФСБ России Геннадии Медведеве.

Через некоторое время один из российских кораблей столкнулся с другим отечественным судном – сторожевиком «Изумруд». На записи слышны возгласы: «Во все сводки попадём! Ну и чё, кто теперь скажет, что не снимут с должности?» Далее звучит приказ не выпускать украинские суда из территориальных вод.

В конце ролика сообщается, что огонь на поражение открыл ПСКР «Изумруд», «украинцы тонут». На этом запись прерывается.