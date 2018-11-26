В Смольном согласились перенести океанариум из парка Интернационалистов из-за протестов местных жителей

Комитет по инвестициям договорился с инвестором ООО «Оптима» (дочерняя компания московского ЗАО «Киевская площадь», в совете директоров которой состоят Год Нисанов и Зарах Илиев, бывший совладелец Черкизовского рынка) о расторжении договора аренды участка в парке Интернационалистов. Предприниматели собирались построить там торговый центр с океанариумом, но жители выступили с требованием сохранить зеленые насаждения, несколько раз выходили на митинги и даже требовали референдума.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по инвестициям 26 ноября, в рамках подготовки презентации концепции проекта торгового центра с океанариумом чиновники провели ряд встреч с жителями. Как заверяют в Смольном, на них звучали негативные отзывы о месторасположении проекта, и эту информацию довели до инвестора.

«Комитет по инвестициям предложил инвестору пересмотреть подходы к реализации проекта. Инвестор подтвердил готовность инициировать процедуру досрочного прекращения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях», – сообщили в ведомстве. Там добавили, что процедура расторжения договора будет завершена до конца ноября 2018 года.

«В случае принятия инвестором принципиального решения о продолжении реализации проекта комитет начнет работу над подготовкой перечня альтернативных участков», – заявили в Смольном. По информации «Фонтанки», инвестор успел вложить средства в проектную разработку здания в указанном месте.

Отметим, что проект океанариума одобрили на совете по инвестициям при губернаторе Георгии Полтавченко еще в июле 2013 года, объем инвестиций должен был составить порядка 3,5 млрд рублей. Океанариум предполагалось открыть еще в 2017 году. Затем стоимость его выросла до 15 млрд. Качественно замысел инвестора тоже сильно изменился. Кроме океанариума, в проект включили зону экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. Окончание работ отложили на 2021 год. По словам застройщика, из 190 тысяч квадратных метров общей площади под океанариум отдадут лишь 15 тысяч квадратов.

Против проекта в парке Интернационалистов в последние годы активно выступали местные жители.

В апреле купчинцы провели народный сход и попытались инициировать референдум за сохранение парка. Однако Законодательное собрание инициативу народного голосования отклонило.

При этом районные власти жителей не поддерживали. В частности, глава Фрунзенской администрации Валерий Сапожников заявлял журналистам, что фактически местные жители борются за сохранение места для пьянок и гулянок: «Этот парк никогда не был в истории… Здесь был кирпичный завод с карьерами и были антенные поля, куда вообще никого не пускали. <...> Дорожек нету, освещения нету, дренажа нету. Давайте ничего не делать», – говорил чиновник. По мнению Сапожникова, комплекс с океанариумом мог бы стать культурной доминантой района.