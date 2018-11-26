Топ-менеджеру «Метростроя» проломили голову. Он отвечал за сдачу-приемку строящихся веток подземки в Петербурге

На начальника производственно-распорядительного отдела компании «Метрострой» Максима Кузнецова было совершено нападение. На данный момент мужчина госпитализирован, а его состояние оценивается как тяжелое. В компании 26 ноября официально подтвердили факт нападения на своего сотрудника.

По информации «Фонтанки», вечером 23 ноября двое неизвестных проломили Максиму Кузнецову голову у подъезда его дома на Товарищеском проспекте. С открытой черепно-мозговой травмой мужчина был доставлен в Александровскую больницу. О причинах нападения неизвестно, но, как уверяют знающие Кузнецова коллеги, он никогда не отличался конфликтным характером и вряд ли сам бы завязал драку.

«Мы подтверждаем факт нападения на Кузнецова Максима Геннадьевича. Надеемся, что это покушение не связано с профессиональной деятельностью Максима Геннадьевича. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое. Мы оказываем пострадавшему и его семье всяческую поддержку и будем следить за ходом следствия», – официально сообщили «Фонтанке» в ОАО «Метрострой».

В «Метрострое» Максим Кузнецов курирует процесс работы с документацией по сдаче-приёмке работ между компанией и заказчиком. Он является одним из членов правления компании, а ранее входил в ее наблюдательный совет. Напомним, в последнее время проблема сдачи-приемки работ на строящихся ветках метрополитена оказалась в центре внимания заказчика и «Метростроя». В частности, именно необходимостью провести приемку объяснялось продление сроков контракта на Фрунзенском радиусе.