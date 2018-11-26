Министр велел дорожать. Воплощение прогноза укрепления рубля началось с девальвации

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал России плавное укрепления рубля в ближайшие 18 лет — за счет роста производительности труда. Пока рубль падает в противоположность обещанному, экономисты указывают на необоснованность прогноза.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Производительность находится на крайне низком уровне и даже ее 20-процентный рост в последнее десятилетие не только не укрепил рубль, но и завершился его трехкратным обесценением. Для роста рубля нужно либо сильное удорожание нефти, либо модернизация экономики, или же рост иностранных инвестиций. Эксперты не верят и в одно из этих условий.

Суть прогноза

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на минувшей неделе на заседании правительства частично раскрыл содержание готовящегося прогноза социально-экономического развития до 2036 года, который пока нигде не опубликован (сейчас действует прогноз до 2030 года, составленный еще в 2013 году). Согласно документу, курс рубля в ближайшие 18 лет будет постепенно укрепляться, сказал Орешкин.

"Мы исходим из более-менее стабильной динамики, определенного укрепления, небольшого, реального курса рубля на всем просматриваемом горизонте… что связано с опережающим ростом производительности в российской экономике [в сравнении с другими странами]", — заявил Орешкин, согласно стенограмме выступления.

Реальный эффективный курс — условный показатель, который представляет собой отношение рубля к валютам нескольких десятков (в 2017 году — 39) крупнейших торговых партнеров России, с поправкой на инфляцию. Рост реального эффективного курса, как правило, обеспечивается прежде всего номинальной стоимостью иностранных валют, которая ежедневно определяется Центробанком на основе результатов торгов на Московской бирже.

Не заставил, судя по всему, Орешкина усомниться в своем прогнозе и весьма вероятный после крымских событий пакет санкций, которые министр комментировал по просьбе «Фонтанки» в Петербурге 26 ноября.

Прогноз министра "абсолютно недобросовестный", сказал "Фонтанке" экономист Михаил Делягин. По его мнению, нет никаких оснований заниматься прогнозированием на столь длительный промежуток времени, когда страна "находится в преддверии изменений". Допустимый горизонт прогнозирования — не более года, максимум трех лет, считает он.

В качестве наглядной демонстрации того, как сбывается прогноз министра, Делягин предлагает обратить внимание на то, как сегодня, 26 ноября, идут торги на Московской бирже. "Мы сегодня как раз видим обещанное укрепление рубля", — говорит Делягин. К вечеру доллар подорожал более чем на рубль в сравнении с закрытием торгов в пятницу (23 ноября), а евро вырос на 1,5 рубля. "Предпосылок укрепления рубля нет", — убежден экономист.

Почему укрепление рубля маловероятно

Развитые страны прилагают титанические усилия для повышения производительности труда (которую министр закладывает в основу укрепления рубля) — вводят новые стандарты, проводят научные исследования, занимаются робототехникой, в то время как Россия "ничего из этого не делает, ограничиваясь гаданием на кофейной гуще", считает Михаил Делягин. "Основные достижения в этом направлении — это заслуги отдельных бизнесменов", — отметил он.

Но если предположить, что производительность труда будет расти, то в теории это может привести к укреплению (реального и номинального) курса национальной валюты, по крайней мере это согласуется с экономической теорией, сказала "Фонтанке" директор института "Центр развития" Высшей школы экономики Наталья Акиндинова.

"Скажем, если мы будем производить больше товаров и за счет улучшения качества повышать их конкурентоспособность, мы сможем больше экспортировать. В результате поступление валюты в страну возрастет. В этом случае курс рубля будет укрепляться. Но не следует путать это явление с ситуацией, когда мы пытаемся продавать больше продукции за счет снижения цен — это другой процесс", — объясняет Акиндинова.

Однако, с другой стороны, на курс рубля влияет множество других факторов. "Среди них, прежде всего, состояние платежного баланса, объемы экспорта, импорта и оттока капитала. Кроме того, на курс влияют условия денежно-кредитной политики — жесткая она или мягкая, а также — соотношение рублей и валюты на рынке", — сказала она.

С этим соглашаются и другие специалисты. "Рост производительности труда вряд ли окажет хоть сколько-нибудь сильное влияние на динамику рубля. Точнее, помимо этого фактора существует довольно много других, которые для курса рубля намного важнее и более значимы... Речь идет о динамике внешней торговли, которая в свою очередь завязана на сырьевые цены", — рассказал "Фонтанке" доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Слабая взаимосвязь между ростом производительности и курсом рубля прослеживается и в экономике последних лет. Например, в 2005–2015 годах производительность труда в России, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, все же выросла почти на 20%, опередив рост в странах Евросоюза (где он составил 9,3%) и в странах G7 (8,7%). Согласно логике Максима Орешкина, рубль должен был укрепиться в этих условиях, однако в действительности он упал более чем в три раза.

Кроме того, следует отметить, что уровень производительности труда в России, несмотря на рост, остается вдвое ниже, чем в странах ЕС и G7. По данным аналитического центра при правительстве РФ, это обстоятельство представляет собой "достаточно опасное явление", которое тормозит рост экономики и повышение ее конкурентоспособности. Что, в свою очередь, противоречит условиям, необходимым для укрепления рубля.

Что нужно для укрепления рубля

По мнению Сергея Хестанова, нынешнее состояние национальной валюты поддерживается тем, что, несмотря на все перипетии, торговый баланс России с другими странами остается положительным, то есть в страну поступает больше валюты, чем из нее уходит (это подтверждается данными Центробанка). И даже отток капитала не может этому воспрепятствовать, говорит он.

"Это довольно мощная поддержка российской валюты, и поэтому до тех пор, пока эти факторы действуют, мне кажется, их значимость более чем на порядок выше, чем значимость вклада производительности труда", — считает Хестанов.

Для укрепления рубля необходимо, чтобы либо произошел сильный рост сырьевых цен — в разы, — либо чтобы российская экономика радикально модернизировалась, убежден он. "Но оба этих сценария стоит рассматривать как весьма и весьма маловероятные", — отметил Хестанов.

"Рост цен на нефть приводит к увеличению экспортной выручки, то есть валюты на рынке становится больше, и рубль укрепляется. Так было, например, в 2000-е годы, — соглашается Наталья Акиндинова. — Также укреплению может способствовать приток капитала, когда в нашу страну начинают инвестировать, однако я не могу представить себе такие условия".

Что касается возможных новых санкций США и Европы в отношении России, их влияние на курс рубля будет зависеть от того, насколько они жесткие, считает Хестанов. До сих пор вводимые санкции, по его мнению, к таковым не относились.

"По-настоящему жесткие санкции – это те санкции, которые ограничивают способность российских экономических субъектов зарабатывать валюту. Соответственно, если таких санкций не будет, не будет запрета на покупку [иностранцами] российской нефти и газа, то соответственно любые санкции, кроме этого запрета, существенного влияния на российскую экономику не окажут", — полагает он.

Минэкономразвития во главе с Максимом Орешкиным "никакими не обладает возможностями, чтобы изменить к лучшему ситуацию с рублем", убежден Михаил Делягин. "Если он реально начнет развивать экономику, его немедленно уволят", — считает он.

"К сожалению, прогноз Орешкина вынуждает нас вспомнить его предшественника [Алексея] Улюкаева. В январе 2016 года, выступая на Гайдаровском форуме, Улюкаев пообещал нам десятилетия дешевой нефти. Если чиновники говорят, что нефть будет дешевой, это значит, что она непременно будет дорогой, и она реально начала дорожать чуть ли не на следующий день [с января 2016 года по ноябрь 2018-го нефть Brent подорожала с $32 до $67 за баррель]. Господин Орешкин показал, что люди меняются, а их уровень остается прежним".

Александр Аликин,

"Фонтанка.ру"