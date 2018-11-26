Порошенко пообещал, что военное положение не отразится на украинских выборах. Его сократят до 30 дней

Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября обратился к согражданам и объяснил, зачем он предлагает ввести в стране военное положение. Он подчеркнул, что не собирается использовать это положение для ограничения гражданских свобод.

Порошенко уточнил, что военное положение вводится не на 60 дней, как считалось ранее, а только на 30 — чтобы не мешать подготовке к президентским выборам, которые должны пройти 31 марта 2019 года.

Отметим, согласно закону Украины «О правовом режиме военного положения», проводить выборы в этот период запрещено. Кроме того, власти получают право на запрет митингов, демонстраций и любых других массовых мероприятий. Если полномочия президента закончатся во время военного положения, он продолжит исполнять свои обязанности до его отмены, только затем пройдут выборы.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток из-за конфликта в Керченском проливе. Решение должно быть утверждено Верховной радой уже сегодня, однако с этим возникли проблемы — глава «Радикальной партии» Олег Ляшко блокирует трибуну и требует прибытия в Раду самого Порошенко.