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Происшествия
26.11.2018 19:30
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Американка оставила дочек в машине, так как они не влезают в тележку для покупок. Она арестована

Полиция Южного Милуоки (США) арестовала женщину, которая оставила в запертом автомобиле на стоянке перед супермаркетом трех дочерей, старшей из которых 6 лет, средней 17 месяцев, а младшей всего полгода. Детей обнаружила другая посетительница магазина и позвонила в полицию, сообщает Autoevolution.

Незадачливая мать обнаружилась быстро, она спокойно делала покупки. В беседе с полицейскими она не высказала ни малейшей озабоченности. Более того, женщина рассказала, что, когда была маленькой, ее мать также подверглась аресту за то, что оставила дочь в запертой машине, а сама отправилась смотреть футбольный матч.

Более того, автомобилистка объяснила, что не взяла детей с собой, потому что они все «не поместились бы в тележку» в супермаркете. Она не считала, что произошло что-то страшное, так как отсутствовала «буквально несколько минут». По камерам наблюдения полиция вычислила, что мать провела в супермаркете около 20 минут и, судя по всему, спокойно продолжала бы покупки, если бы полиция ее не нашла.

Теперь в отношении женщины выдвинуты сразу три обвинения в создании ситуации, угрожающей здоровью детей. У оставленных в машине девочек не было воды. Кроме того, на заднем сиденье, где они сидели, полицейские увидели пластиковый пакет, который потенциально может представлять угрозу удушения. Теперь невнимательную мать, скорее всего, ждут уголовные дела.

В США за год погибают 20 – 30 детей, оставленных в салоне машины на жаре. Так умер и усыновлённый американской семьёй Дима Яковлев, после чего в России был принят знаменитый закон его имени.

Кроме перегрева оставленным в одиночестве детям могут грозить и другие опасности. В Саратовской области годовалая девочка погибла, запутавшись в ремнях безопасности, пока мать ходила по магазинам. В Ульяновской области шестилетняя девочка умерла от удушья во время игры со стеклоподъёмником. Во Владимире автомобиль задымился от короткого замыкания, трое находившихся в нём детей пострадали, а один погиб. В нескольких городах автомобили скатывались в водоёмы и тонули вместе с детьми, сидевшими в салоне.

В Петербурге в 2015 году судили женщину, которая оставила 1,5-годовалого сына в иномарке, а сама ушла в салон красоты. Она была признана виновной по уголовной статье об оставлении в опасности. На суде дама раскаялась и «очень переживала» (так описали её эмоции в прокуратуре). В итоге нерадивую мать приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Но тут подоспела амнистия, и даже штраф ей оплачивать не пришлось.

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