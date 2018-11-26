Главе Морспасслужбы выписали протокол о нарушении закона «О защите конкуренции» за завышенные расценки на несение аварийной готовности

Федеральная антимонопольная служба привлекла к административной ответственности руководителя Морспасслужбы Росморречфлота России Андрея Хаустова. Возглавляемое им ведомство оштрафовано на 400 000 рублей за «монопольное завышение расценок на несение готовности к ликвидации разливов нефтепродуктов (ЛРН) в российских портах». Занятые в нефтеперевалке и бункеровке Большого порта Санкт-Петербург компании только за 2017 год вынуждены были заплатить Морспасслужбе около 200 миллионов рублей.

ФАС России выписала протокол об административном правонарушении в отношении руководителя ФБУ «Морская спасательная служба» Андрея Хаустова 20 ноября 2018 года. Он признан виновным в нарушении пункта 1 части 1 статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции»: «Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением». Тремя днями ранее ФАС оштрафовала Морспасслужбу на 400 000 рублей за систематическое неисполнение предписаний — антимонопольное ведомство уже более двух лет требует от аварийно-спасательного формирования снизить расценки на несение готовности к ЛРН, которые, по его мнению, необоснованно завышены.

Инициатором претензий к Морспасслужбе со стороны Федеральной антимонопольной службы выступило СРО «Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков», куда еще в начале 2015 года пожаловались бункеровщики портов Приморского края и Северо-Запада. В начале 2016 года ФАС констатировала нарушение антимонопольного законодательства, заключающегося в многократном повышении расценок на несение Морсспасслужбой готовности к ЛРН в начале 2015 года. С тех пор ничего не изменилось — Морспасслужба переписывалась с ФАС и даже обратилась в суд, чтобы попытаться признать действия антимонопольного ведомства незаконными, но проиграла во всех инстанциях. При этом цены на несение готовности к ЛРН в морских портах оставались завышенными: в частности, в 2017 году компании, занимающиеся бункеровкой и нефтеперевалкой в Большом порту Санкт-Петербург, заплатили Морспасслужбе около 200 миллионов рублей. Об этом «Фонтанке» сообщил президент Российской Ассоциации Морских и Речных Бункеровщиков Виталий Ковалев. По его словам, готовность Морспасслужбы к ЛРН не может столько стоить, потому что сама по себе не требует от спасателей никаких действий, осуществляется без выхода судов аварийно-спасательных формирований к местам бункеровок, а собственно ликвидация разливов нефтепродуктов осуществляется за отдельные деньги.

Законодательство устроено таким образом, что бункеровкой судов в российских портах могут заниматься лишь те компании, которые имеют собственные сертифицированные аварийно-спасательные подразделения или договоры на несение готовности к ЛРН с такими, как Морспасслужба, аварийно-спасательными формированиями. В Большом порту Санкт-Петербург до недавнего времени эти услуги оказывал только Балтийский филиал Морспасслужбы.

В ноябре 2018 года Северо-Западное управление СК на транспорте обвинило Андрея Хаустова в мошенническом хищении бюджетных средств при заключении контракта с коммерческой организацией. При обыске у Андрея Хаустова изъяли денег на 100 млн рублей и антиквариат.