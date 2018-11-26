Происшествия
Bosco: Страховка покроет ущерб, причинённый пожаром магазину на Большом проспекте П.С.
PR-служба сети магазинов Bosko подтвердила «Фонтанке», что пожар 26 ноября произошёл в арендуемых ими помещениях в здании на Большом проспекте Петроградской стороны, 59. В группе компаний отметили, что и модное пространство, и товар были застрахованы. Сейчас проводится разбирательство, выясняются причины возгорания.
Судя по фото, опубликованным в соцсетях, пожарные всё ещё продолжают проливать помещения, открытого огня на снимках не видно.
Сообщение о возгорании в доме 59 по Большому проспекту Петроградской стороны поступило на пульт МЧС в 15:05. Тушением занимались 172 пожарных, к месту были пригнаны 44 машины. В 15:24 пожару был присвоен третий ранг сложности. В 16:35 его снизили до №1-БИС. Из здания эвакуировали 16 человек, один из них отравился угарным газом и был госпитализирован.
Справка:
Доходный дом М. Н. Ставровской в стиле эклектики был построен в 1899 году, архитектор Иван Бургазлиев. Ставровская — родная племянница Ф. М. Достоевского.
В 1930-е годы здесь размещалась школа № 191 им. Макса Гельца. В 1940-х она значилась под № 7, в 1950-х-начале 1970-х — школа № 73. Затем, до 1990-х, дом занимал районный отдел народного образования.
В 2005-2006 годах была предпринята капитальная перестройка, изменен фасад, появилась мансарда.