Bosco: Страховка покроет ущерб, причинённый пожаром магазину на Большом проспекте П.С.

PR-служба сети магазинов Bosko подтвердила «Фонтанке», что пожар 26 ноября произошёл в арендуемых ими помещениях в здании на Большом проспекте Петроградской стороны, 59. В группе компаний отметили, что и модное пространство, и товар были застрахованы. Сейчас проводится разбирательство, выясняются причины возгорания.

Судя по фото, опубликованным в соцсетях, пожарные всё ещё продолжают проливать помещения, открытого огня на снимках не видно.

Сообщение о возгорании в доме 59 по Большому проспекту Петроградской стороны поступило на пульт МЧС в 15:05. Тушением занимались 172 пожарных, к месту были пригнаны 44 машины. В 15:24 пожару был присвоен третий ранг сложности. В 16:35 его снизили до №1-БИС. Из здания эвакуировали 16 человек, один из них отравился угарным газом и был госпитализирован.