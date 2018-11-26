Финские хирурги: Люди всё чаще хотят быть похожими на свои отфильтрованные селфи

Рынок пластической хирургии в Финляндии растёт благодаря соцсетям, пишет 26 ноября Yle.

По словам председателя Ассоциации пластических хирургов Финляндии Анны Хёкерстедт, люди готовы «лечь под нож», вдохновлённые культурой селфи. Если раньше пациенты приходили на приём к доктору с фотографиями знаменитостей, то теперь они показывают в виде желаемого результата галерею своих «себяшек», пропущенных через фоторедактор. При этом индустрия зачастую сталкивается с нереалистичыми ожиданиями людей, отмечает Хёкерстед.

Пластические хирурги предупреждают о так называемой «снэпчат дизморфии» – психологическом расстройстве самовосприятия, характеризующимся одержимостью над воображаемыми дефектами в своем внешнем виде.

Тенденция характерна не только для Финляндии. К примеру, в США в прошлом году, по данным Американской академии пластической и реконструктивной хирургии лица, 55% пациентов заявили, что хотя лучше выглядеть на селфи.