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26.11.2018 18:17
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Пожар на Петроградке перераспределил транспортные потоки. Дороги «покраснели»

Пожар на Петроградке перераспределил транспортные потоки. Дороги «покраснели»

Пожар на Большом проспекте П. С., 59, где находится магазин Bosko, перераспределил транспортные потоки в Петербурге. В целом движение в городе чуть плотнее нормы: к 17:50 загруженность улиц достигла «красных», по шкале «Яндекса», семи баллов. 

Движение по Большому остаётся перекрыто. Недоступен участок от площади Льва Толстого до улицы Подковырова, а также отрезок Бармалеевой улицы в сторону Большого. Дополнительно регулируется движение по улице Ленина, проезд по Чкаловскому проспекту очень затруднён, предупреждает петербургское УГИБДД на своей странице «ВКонтакте».

Как видно на «Яндекс.Карте», плотные заторы со скоростью движения 3 – 5 км/час образовались на маленьких улицах Петроградской стороны: Воскова, Ленина, Кронверкской, Мира, набережной Карповки, а также на участках Большого и Каменноостровского, упирающихся в закрытие. Стоят и Большая Пушкарская с Каменноостровским в направлении из центра на север – там всегда плотно в вечерние часы пик.

Скриншоты «Яндекс.Карт» демонстрируют, как росли пробки.

Развитие транспортной ситуации в районе пожара

Движение по закрытому участку Большого проспекта П. С. одностороннее – в сторону центра. Сейчас это направление не так сильно востребовано, как противоположное – из центра через Васильевский остров в спальные Приморский и Выборгский районы. Обычно машины едут на север по Большой Пушкарской улице, Песочной набережной и Каменноостровскому. Вероятно, многие автомобилисты, зная о пожаре, решили не соваться на Петроградскую сторону и поехали по Выборгской. Там пробки выросли на набережных Большой Невки (Пироговская, Выборгская), а также на Большом Сампсониевском и Лесном проспектах. Действительно, стоять в пробках на Петроградке сейчас ещё неприятнее, чем обычно. «Ужасно много дыма, дышать нечем», – жалуются горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Напомним, сообщение о возгорании на Большом, 59, поступило на пульт дежурного «01» в 15:05. К ликвидации огня привлечены 44 единицы техники и 172 человека личного состава. Пожарные машины стоят на Большом и на Бармалеевой. В 15:24 пожару был присвоен третий ранг сложности. В 16:35 его снизили до №1-БИС, к этому моменту удалось ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, пострадал один человек.

В целом движение в Петербурге чуть плотнее нормы – 7 баллов. Утром, напомним, оно было свободнее, чем обычно. Днём «Яндекс» оценил загруженность улиц в 3 балла, это среднестатистический показатель.

Крупнейшая пробка за день зафиксирована на внешней стороне КАД от Колтушского шоссе до Пискаревского проспекта – 10,8 километра. Она продержалась 6 часов 10 минут с 11:47. Затор есть и сейчас. Там, как мы уже сообщали, часть дороги закрыта до 7 декабря из-за ремонта Беляевского моста через Охту.

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