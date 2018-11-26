Заседание Верховной рады о введении военного положения на Украине началось со скандала. Депутат Ляшко заблокировал трибуну

Депутаты от «Радикальной партии» во главе с Олегом Ляшко 26 ноября заблокировали президиум парламента Украины. «Мы требуем выступления Порошенко, здесь, в Раде. Без него начинать не будем», - заявил Ляшко.

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Политик уточнил, что для введения военного положения необходимы консультации с президентом, поэтому он требует прервать заседание. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, в свою очередь, пока отказывается от перерыва.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Facebook написал, что «Радикальная партия» может проголосовать за военное положение, однако категорически против переноса выборов. «Защита государства и территориальной целостности не должна стать поводом для узурпации власти», – отметил политик.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток. Решение должно быть утверждено Верховной радой.