Заседание Верховной рады о введении военного положения на Украине началось со скандала. Депутат Ляшко заблокировал трибуну
Депутаты от «Радикальной партии» во главе с Олегом Ляшко 26 ноября заблокировали президиум парламента Украины. «Мы требуем выступления Порошенко, здесь, в Раде. Без него начинать не будем», - заявил Ляшко.
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Политик уточнил, что для введения военного положения необходимы консультации с президентом, поэтому он требует прервать заседание. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, в свою очередь, пока отказывается от перерыва.
Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Facebook написал, что «Радикальная партия» может проголосовать за военное положение, однако категорически против переноса выборов. «Защита государства и территориальной целостности не должна стать поводом для узурпации власти», – отметил политик.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток. Решение должно быть утверждено Верховной радой.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).