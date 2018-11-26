Петербуржцам запретили выходить на лёд до 15 января. Нарушителей будут карать предупреждениями и штрафами

Петербуржцам запретили выходить на лёд до середины января. Постановление городского правительства подписал 26 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Запрет основывается на данных синоптиков. По их прогнозам, лёд достаточной толщины образуется на водоёмах к 15 января 2019 года. Весной опасный период продлится с 15 марта до 15 апреля.

«Подтаявший или не до конца вставший лед может быть очень коварным. Я призываю всех горожан помнить об этом и не только заботиться о своей безопасности, но и не быть равнодушными к детям, которые могут попадать в опасную ситуацию на зимних водоемах», – отметил Александр Беглов.

Вышедшим на лёд в указанные периоды грозит предупреждение или штраф до двух тысяч рублей. А за выезд на замёрзшие реки и пруды автомобилистов ждёт денежное взыскание в две с половиной тысячи. Проведение массовых мероприятий без согласования обернётся для юрлица штрафом от десяти до двадцати тысяч рублей.