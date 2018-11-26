Противники новой границы Ингушетии и Чечни запустили процедуру референдума

Избирком Ингушетии принял документы от представителей инициативной группы по проведению республиканского референдума о новой границе с Чечней. Об этом «Фонтанке» 26 ноября рассказал руководитель инициативной группы, правозащитник Магомед Муцольгов.

«Мы провели собрание инициативной группы накануне в Назрани. По закону необходимо 100 человек. У нас собралось 110. Они подписались под заявлением в избирком. Мы собрали остальные необходимые бумаги, в том числе на ингушском языке. Сегодня я их отдал в комиссию. Документы приняты», – сообщил господин Муцольгов.

На референдум предлагается вынести один вопрос: «Согласны ли Вы на установление границы между Республикой Ингушетией и Чеченской Республикой, с изменением территории Республики Ингушетии, предусмотренным Соглашением «Об установлении границы между Республикой Ингушетией и Чеченской Республикой», подписанным главами Республики Ингушетии и Чеченской Республики в г. Магас, 26 сентября 2018 года?»

Когда будет дан ответ избиркома Ингушетии, Муцольгов не знает, но он отметил, что запуск процедуры референдума не связан с заседанием Конституционного суда России 27 ноября по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Сегодня стало известно об угрозах в адрес адвоката Рамиля Ахметгалиева, который представляет в КС интересы противников новой границы. В минувшую пятницу от участия в процессе отказался председатель Конституционного суда Ингушетии.

Противники новой границы с Чечнёй в октябре провели двухнедельную акцию протеста в центре Магаса. И добились признания соглашения незаконным в Конституционном суде Ингушетии. Митинг протеста возобновится 27 ноября. Решать споры о границе в судах ранее противникам решения глав Чечни и Ингушетии посоветовали в Кремле.