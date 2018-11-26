Банк «Санкт-Петербург» встретил предпринимателей в рамках проекта «Лучше здесь»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с петербургским изданием «Бумага» провел первое масштабное мероприятие проекта для петербургского бизнеса «Лучше здесь» в музее Эрарта.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Событие посетили 490 гостей — собственников и руководителей крупного, среднего и малого петербургского бизнеса. От Банка «Санкт-Петербург» в мероприятии приняли участие члены Правления банка и руководители бизнеса банка.

Вечер открыл вице-президент Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин:

«Это первое мероприятие из серии встреч предпринимателей, которые мы планируем регулярно проводить, чтобы познакомить между собой петербургских предпринимателей — собственников, партнеров, топ-менеджеров самых разных бизнесов. Нам важно, чтобы вместе собирались люди, которым важен Петербург, которые своим бизнесом и проектами меняют жизнь в городе к лучшему».

Встреча «Лучше здесь» стартовала с историй предпринимателей, рассказанных со сцены в формате стендапа. Бизнесмены рассказали о том, как пережить самые глубокие кризисы своей компании и как построить бренд на локальных ценностях.

Илья Бортнюк, генеральный директор компании «Светлая музыка», рассказал, как он и его команда справляется с хаосом, который сопровождает подготовку любого музыкального фестиваля.

Генеральный директор «Лосево» Александр Маурер объяснил, как компании удается быстро реагировать на появление непрогнозируемых негативных факторов вроде повышения акциза на топливо или набега стаи волков на стадо.

Руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов завершил первый блок презентацией об интеллектуальном планировании современного жилья с опорой на реальные предпочтения петербуржцев.

Серию мастер-классов о маркетинге на локальных ценностях открыл коммерческий директор сети кофеен «Буше» Роман Певзнер. Сеть «Буше» организует танцевальные фестивали, снимает фильмы о Петербурге и заклеивает стены домов креативными плакатами с выпечкой. Роман рассказал об осознанном отношении к работе и к бизнесу, которое исповедуется в его компании.

Генеральный директор #Sekta Евгения Копытина перечислила основные принципы, которых придерживается компания в построении уникального фитнес-сообщества настоящих фанатов бренда. Крепкое сообщество вокруг бренда повышают не только продажи, но и мотивацию команды.

Сооснователь и генеральный директор «Бумаги» Кирилл Артеменко высказал несколько инсайтов по работе бизнеса с локальными СМИ: всё, что делают журналисты, делается в первую очередь, в интересах читателя, всё плохое, написанное о бизнесе, как правило, быстро забывается, а банальные, по мнению руководителей компании, истории могут оказаться самыми интересными для внешней аудитории.

«Мы хотим, чтобы встречи проекта «Лучше здесь» привели к рождению новых партнерств и проектов, поэтому мы приглашаем всех к диалогу и участию в развитии этого проекта. Банк готов оказывать петербургскому бизнесу широкую консультационную и экспертную поддержку, для нас очень важно, чтобы бизнес-климат Петербурга позитивно развивался», — сказал в финале лекционной части вице-президент Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин. Наряду с такими же масштабными мероприятиями, как стартовое, планируются и более камерные события, посвященные специализированным темам.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

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