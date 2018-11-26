Уполномоченный по правам человека в РФ: За провокации задержаны 24 украинских моряка
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала точное число задержанных в районе Керченского пролива. Она насчитала на одного человека больше, чем украинская сторона.
«Если в акваторию заходит военное судно, то это, конечно, не просто нарушение границы, это общественно опасное деяние, которое требует особой квалификации и разбирательства», – цитирует 26 ноября Москалькову «Интерфакс».
По ее словам, «их всего 24 человека», из которых трое сейчас находятся в первой керченской больнице. «Врачи не считают состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается», – подчеркнула Москалькова.
Она также отметила, что профессионализм российских пограничников позволил избежать «более серьезных последствий».
Днем уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на задержанных судах находятся 23 члена экипажа.
Справка:
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились неподалеку от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о троих раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток. Окончательное решение будет принято на заседании украинской Рады.