Уполномоченный по правам человека в РФ: За провокации задержаны 24 украинских моряка

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала точное число задержанных в районе Керченского пролива. Она насчитала на одного человека больше, чем украинская сторона.

«Если в акваторию заходит военное судно, то это, конечно, не просто нарушение границы, это общественно опасное деяние, которое требует особой квалификации и разбирательства», – цитирует 26 ноября Москалькову «Интерфакс».

По ее словам, «их всего 24 человека», из которых трое сейчас находятся в первой керченской больнице. «Врачи не считают состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается», – подчеркнула Москалькова.

Она также отметила, что профессионализм российских пограничников позволил избежать «более серьезных последствий».

Днем уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на задержанных судах находятся 23 члена экипажа.