В Хельсинки замёрзших посетителей рождественской ярмарки будут парить в сауне прямо на главной площади

Рождественская сауна, общая для мужчин и женщин, впервые появится в преддверии главного зимнего праздника прямо на Сенатской площади, в самом сердце Хельсинки. Она будет работать с 1 по 22 декабря в рамках знаменитой большой ярмарки Святого Туомаса.

На Сенатской площади установят 137 лотков с сувенирами и угощениями и бесплатную карусель. Там же Йоулупукки будет принимать пожелания по подаркам. Замёрзнуть на рождественском маркете гостям не дадут — согреться поможет праздничный ароматный напиток глёгги, а для любителей парных установят дровяную сауну, которая одновременно сможет вместить 15 человек. В неё будут пускать в порядке живой очереди за 5 евро, в цену также включено полотенце. Попариться на главной площади финской столицы предложат с 15 до 20 часов по средам — пятницам и с 14 до 19 — по выходным.

Рождественский сезон начался в Финляндии в минувшие выходные, когда торжественным парадом во главе с Санта-Клаусом открыли рождественскую улицу на Алексантеринкату, а на площади Стеклянного дворца (Ласипалатси напротив ТЦ «Камппи») начала работу международная рождественская ярмарка, где свои товары представляют свыше 60 торговцев из 17 стран. На территории работают террасы с подогревом, а для детей — карусель и пони.





