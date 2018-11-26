В Петербурге вводят частичные налоговые каникулы для переработки отходов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал два закона, которые сокращают налоговую нагрузку для социально значимого бизнеса. Под него подпадают медицина и мусоропереработка.

Как сообщает 26 ноября аппарат губернатора, пять лет смогут не платить налог на имущество и земельный налог малые предприятия Петербурга, которые занимаются переработкой отходов. Воспользоваться льготами смогут организации, которые отвечают определенным требованиям и специализируются на обработке и утилизации (за исключением сжигания) стекла, бумаги и картона, пластмасс, резины, текстильных материалов и прочего вторичного неметаллического сырья. Эти поправки в Закон «О налоговых льготах» заработают с нового года.

Кроме того, со следующего месяца снижается арендная плата для ряда частных медицинских организаций, которые занимают городские помещения. Речь идет о тех учреждениях, где оказывается первичная врачебная и социальная помощь в рамках обязательного медицинского страхования.

Ранее Александр Беглов заявил, что Петербург намерен сохранить ранее принятые льготы для инвесторов. Это произошло на фоне поправок в Налоговый кодекс, отменяющих право субъектов устанавливать пониженные ставки налога на прибыль.