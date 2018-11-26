Бывший ингушский полицейский застрелен во дворе своего дома. Он отсидел за убийство, изучается версия кровной мести

Бывший полицейский убит неизвестным в селе Яндаре Назрановского района Ингушетии. Его расстреляли во дворе собственного дома. По предварительной информации, правоохранительные органы изучают версию о кровной мести.

Как сообщает 26 ноября пресс-служба МВД России по Ингушетии, расправа над 35-летним мужчиной произошла около 19:30 на улице Лермонтова. Неизвестный несколько раз выстрелил в свою жертву, после чего скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда медиков. В региональном МВД отмечают, что погибший в 2015 году освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство. Возбуждено уголовное дело.

Источник агентства «Интерфакс» сообщает со ссылкой на информированный источник, что 35-летний житель Яндаре раньше работал в полиции. После убийства, совершённого им, он был уволен из внутренних органов.