Экс-помощник чеченского прокурора получил полтора года условно за стрельбу из свадебного кортежа в Москве

Московский Нагатинский районный суд приговорил бывшего старшего помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова к полутора годам условно за инцидент со стрельбой из свадебного кортежа, который произошел в Москве 11 сентября 2016 года. Об этом 26 ноября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Бывшего работника прокуратуры, который при общении с полицией сначала скрывал факт работы в органах, признали виновным в нарушении статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»).

Напомним, что участники свадебного кортежа, которые 11 сентября 2016 года открыли стрельбу в районе парка «Царицыно» на юге Москвы, были задержаны на Новоцарицынском шоссе. Один из них смог скрыться, но позже был пойман на Каспийской улице. Полиция изъяла у стрелков травматический пистолет и патроны к нему. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье 213 УК РФ. В отношении восьми водителей составлены административные протоколы. Именно стрельба на свадьбе стоила Гучигову занимаемой должности с формулировкой «нарушение присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника». Экс-помощник прокурора, по данным следствия, сперва скрывал свое место работы, а также «проявил неискренность».