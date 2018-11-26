Происшествия
В больницу доставили одного пострадавшего при пожаре на Большом проспекте П.С. Открытое горение ликвидировано
При пожаре на Петроградской стороне в Петербурге пострадал человек. С отравлением угарным газом его доставили в больницу.
«Пострадал один мужчина, каретой скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение с предварительным диагнозом – отравление угарным газом. Погибших нет», – рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу вечером 26 ноября.
Из здания выведены 16 человек.
Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Угроза распространения пожара на вышележащие этажи ликвидирована.
В данный момент ранг пожара понижен с третьего до №1-БИС, открытое горение ликвидировано. Идет проливка и разборка сгоревших конструкций.
Напомним, в 15:05 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о возгорании по адресу: Большой проспект Петроградской стороны, 59. В этом здании девятнадцатого века располагается магазин Bosko, а также административные помещения. Горело на втором этаже. К ликвидации огня привлечены 44 единицы техники и 172 человека личного состава.
Справка:
Доходный дом М. Н. Ставровской в стиле эклектики был построен в 1899 году, архитектор Иван Бургазлиев. Ставровская — родная племянница Ф. М. Достоевского.
В 1930-е годы здесь размещалась школа № 191 им. Макса Гельца. В 1940-х она значилась под № 7, в 1950-х - начале 1970-х - школа № 73. Затем, до 1990-х, дом занимал районный отдел народного образования.
В 2005 - 2006 годах была предпринята капитальная перестройка, изменен фасад, появилась мансарда.