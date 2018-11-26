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Авто
26.11.2018 17:14
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«Японцы изгоняют «гайдзина». Эксперт объяснил скандал с увольнением главы Renault-Nissan-Mitsubishi

Обвинения и арест в Японии одного из самых известных мировых топ-менеджеров автомобильной индустрии Карлоса Гона, возможно, объясняется желанием японского бизнеса избавиться от «гайдзина», то есть чужака. Такое мнение высказал 26 ноября на страницах South China Morning Post ветеран британской журналистики Энтони Роули.

Обвинения, которые выдвигает компания Nissan с одобрения властей Японии, заключаются в том, что Карлос Гон якобы злоупотреблял своим положением с целью обогащения. Сам глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, спасший в свое время второго по величине автопроизводителя Японии от банкротства, все отрицает. Принято считать, что, вытащив в 1999 году Nissan из кризиса, Карлос Гон стал чуть ли не национальным героем Страны восходящего солнца. Но это невозможно, потому что в Японии «национальным героем» может быть только японец. А жесткий управленец ливанско-бразильско-французского происхождения Гон так и остался «гайдзином», то есть чужим для замкнутого мира корпоративной этики Японии, считает эксперт.

По его мнению, японский бизнес раздражало то, с каким рвением Карлос Гон старается строить альянс между французской государственной компанией Renault и японской частной Nissan. Гон не скрывал планов объединения обеих компаний в одну, при этом главную роль играла бы как раз Renault, которая владеет 43 процентами акций Nissan, в то время как у Nissan всего лишь 15 процентов акций Renault. Таким образом, подозревали японцы, Французское государство могло завладеть вторым по величине после Toyota автопроизводителем в стране. Необходимо отметить, что биржевая стоимость японской компании в два раза превосходит стоимость французской.

Скорее всего, считает обозреватель South China Morning Post, именно эти обстоятельства, а вовсе не мифические выгоды от использования положения, и привели к конфликту с попыткой устранения Гона. На данный момент он все еще находится в тюрьме, при этом и Nissan, и Mitsubishi поспешили снять Гона со всех постов (в Mitsubishi он занимал должность председателя совета директоров), в то время как Renault поддержала опального бизнесмена и сохранила его во главе компании.

С 2016 года «АвтоВАЗ» входит в Renault Group. Французско-японскому альянсу принадлежит более 50 процентов акций российского автопроизводителя. Таким образом, Карлос Гон формально возглавляет и Волжский автозавод.

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